Режиссер «Киборгов» заявил, что фильм подадут на «Оскар»

Фильм «Киборги» подадут на кинопремию «Оскар» от Украины.

Об этом сообщил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в эфире «5 канала».

«Мы будем подаваться. Увидим, что решат члены украинского оскаровского комитета», - сказал он.

В то же время Сеитаблаев отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она будет попадать на фестиваль.

Ранее сообщалось, что «Киборги» появились на экранах 7 декабря и в первые выходные проката фильма собрали более восьми миллионов гривен. В фильме рассказывается об обороне Донецкого аэропорта осенью в 2014 году.

Также отмечается, что Канада, США и страны Балтии хотят запустить в прокат фильм «Киборги». Подписанных договоров еще нет, но переговоры длятся.