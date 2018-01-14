В Ирпене «Муниципальная стража» без объяснений выгнала с вокзала мужчину, который спал на скамейке, на мороз

В городе Ирпень Киевской области представитель коммунального предприятия «Муниципальная стража» без объяснения причин выгнал из помещения вокзала мужчину, который спал на одной из скамеек.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала сотрудница Ирпенского городского совета Олеся Олейник.

Так, она отметила, что патрульная служба «Муниципальной стражи» обеспечивает «соблюдение общественного порядка» на территории местного вокзала.

На кадрах видео, которые были сняты самим сотрудником «Муниципальной стражи», видно, как мужчина спокойно отреагировал на требования коммунальщика и покинул помещение вокзала, даже не попросив объяснений.

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