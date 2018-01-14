Директор «ЭЛУ автодорог» призвала николаевцев не парковать свои авто у обочины – в случае снегопада это затруднит работу техники

Директор КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета Наталья Горбенко обратилась к николаевцам с просьбой не оставлять у обочины свои автомобили на ночь, так как это может затруднить работу техники в случае снегопада.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью в Николаеве ожидаем снег. По различным прогнозам, интенсивность и продолжительность снегопада различная, поэтому КП «ЭЛУ автодорог» готовится к худшему варианту», – написала Горбенко.

«БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ВОДИТЕЛЯМ: не оставляйте свои автомобили припаркованными у обочины. Это очень затрудняет работу снегоуборочной техники, а на некоторых дорогах - делает уборку снега невозможной. Кроме того, снегоуборочная техника с отвалами - тяжелая и не очень маневренная, при неблагоприятных погодных условиях водитель снегоуборщика может случайно задеть припаркованный автомобиль. Берегите свое имущество! Берегите себя!» – добавила она.

Напомним, КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета накануне сообщило, что техника предприятия переведена в режим круглосуточного дежурства в связи с надвигающейся непогодой.