В Николаеве пограничники не пропустили в Украину гражданина Грузии, который посещал оккупированный Крым

В Николаеве в воскресенье, 14 января, пограничники не пропустили гражданина Грузии, который незаконно посещал оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского приграничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Так, пограничники отдела «Николаев» на пункте пропуска «Николаевский морской торговый порт» во время оформления иностранного судна обнаружили гражданина Грузии, который нарушил порядок въезда на ТОТ АР Крым и выезда из него.

Отмечается, что в 2016 году иностранец на другом судне попал в оккупированный Крым через временно закрытый пункт пропуска «Керчь». Гражданина Грузии пограничники не пропустили и запретили посещать территорию Украины в течение ближайших трех лет.

Напомним, что пограничники не пустили в Николаев грузинского моряка, который незаконно заходил в порт Севастополя.