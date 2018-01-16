В Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды

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В случае дальнейшего ухудшения погодный условий управление инфраструктуры Николаевской ОГА рекомендует маршрутчикам отменить автобусные рейсы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко. 

В свою очередь, Максименко сообщает, что исходя из сложных погодных условий, которые связанны с понижением температуры воздуха, снега и других осадков работники управления заступят на круглосуточное дежурство. 

«Относительно осложненного проезда по территории области просим сообщать по телефону: (0512) 37-02-05», - говорится в сообщении. 

А также, управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации обращается к владельцам автостанций на территории Николаевщины с просьбой оперативно сообщать пассажирам и управлению о состоянии на дорогах области каждые два часа, и в случае дальнейшего ухудшения погоды ограничить или вовсе отменить движение автобусных маршрутов. 

Напомним, что в Николаеве с 16 по 19 января ожидается ухудшение погодных условий в связи с приходом южного циклона: осадки в виде мокрого снега и дождя.

Юлия Давиденко

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русскийобщество