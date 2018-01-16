В Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды

В свою очередь, Максименко сообщает, что исходя из сложных погодных условий, которые связанны с понижением температуры воздуха, снега и других осадков работники управления заступят на круглосуточное дежурство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко.

А также, управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации обращается к владельцам автостанций на территории Николаевщины с просьбой оперативно сообщать пассажирам и управлению о состоянии на дорогах области каждые два часа, и в случае дальнейшего ухудшения погоды ограничить или вовсе отменить движение автобусных маршрутов.

Напомним, что в Николаеве с 16 по 19 января ожидается ухудшение погодных условий в связи с приходом южного циклона: осадки в виде мокрого снега и дождя.