В Николаеве ожидается мокрый снег с дождем – мэрия объявила штормовое предупреждение

В Николаеве с 16 января ожидается ухудшение погодных условий в связи с приходом южного циклона: осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета.

«В связи с приходом южного циклона днем ​​16 января и в течение 17, 18 января на территории Николаевской области и в городе Николаеве ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, 18 января сильные осадки. Налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ветра до 17-22 м/с, 18 января местами 25 м/с. Колебания температуры воздуха от 0-5 мороза до 0-5 тепла», - сообщает мэрия.

Предположительно, с 19 января ожидается постепенное ослабление осадков.

Напомним ранее сообщалось, что в центральной части Украины с четверга, 18 января, ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и метели. Также, в Николаеве для бездомных открылся пункт обогрева.