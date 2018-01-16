В Николаевском зоопарке родились два новых тигренка

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Рождество в николаевском зоопарке прошло под стать названию праздника – 25 декабря тигрица Агриппина родила двоих тигрят. 

Об этом сообщил в Facebook директор зверинца Владимир Топчий, передает интернет-журнал «NikLife».

 «Утром 25 декабря прошлого года у нашей самки амурского тигра Агриппины родились два тигренка. По полу мы точно не знаем кто, но один, кажется, Самец. По счету это НИК.65 и 66», — написал в соцсети Владимир Топчий, опубликовав фотографии зверей.

Отмечается, что всего полгода назад Агриппина произвела на свет еще двоих маленьких хищников. Последние двое стали 65 и 66 тигром, которые за последние десять лет родились в зоопарке.

Напомним, ранее из-за аномально теплой погоды в Николаевском зоопарке проснулись сурки. Также ранее стало известно, что в зверинец поступил новый уникальный питомец.

Виолетта Чех

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русскийобщество