В Николаевском зоопарке родились два новых тигренка

Рождество в николаевском зоопарке прошло под стать названию праздника – 25 декабря тигрица Агриппина родила двоих тигрят.

Об этом сообщил в Facebook директор зверинца Владимир Топчий, передает интернет-журнал «NikLife».

«Утром 25 декабря прошлого года у нашей самки амурского тигра Агриппины родились два тигренка. По полу мы точно не знаем кто, но один, кажется, Самец. По счету это НИК.65 и 66», — написал в соцсети Владимир Топчий, опубликовав фотографии зверей.

Отмечается, что всего полгода назад Агриппина произвела на свет еще двоих маленьких хищников. Последние двое стали 65 и 66 тигром, которые за последние десять лет родились в зоопарке.

Напомним, ранее из-за аномально теплой погоды в Николаевском зоопарке проснулись сурки. Также ранее стало известно, что в зверинец поступил новый уникальный питомец.