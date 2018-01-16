На Николаевщине возобновили проезд по одесской трассе для всех категорий транспорта

С 20:00 16 января было снято ограничение и восстанавливается движение крупногабаритных автотранспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении Службы автодорог Одесчины, которое у себя на странице в социальной сети Facebook опубликовала начальник отдела информации и коммуникаций с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Илляна Пацюк.

А согласно сообщению Николаевской облгосадминистрации, с 21:00 снято ограничение и на проезд на участке автодороги М-14 от Николаева до границы с Одесской области) для всех категорий транспорта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 16 января в Николаевской облгосадминистрации сообщили об отмене автобусных рейсов через Николаев в связи со снегопадом, и об ограничении движения большегрузного и крупногабаритного транспорта на трассе «Николаев-Одесса».