«По КП «Март» нет назначения», - Казакова опровергла назначение Индикова на должность директора телеканала

И.о. городского головы Татьяна Казакова опровергла назначение Ярослава Индикова на должность директора КП ТРК «Март».

Об этом она заявила в ходе общения с прессой после окончания 34-й сессии горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что по распоряжению секретаря Николаевского горсовета – исполняющей обязанности городского головы Татьяны Казаковой руководителем коммунального предприятия ТРК «Март» назначен Ярослав Индиков.

Однако, во время общения Казакова заявила, что «по КП «Март» нет назначения». На данный момент проходит процедура рассмотрения кандидатур на регламентной комиссии. Когда комиссия вынесет решение и проект решения отлежит 20 дней на сайте горсовета - кандидатуры будут вынесены на сессию, где и будет приниматься окончательное решение.

А до назначения нового директора ТРК «Март» его обязанности исполняет Алина Кокошко. Если Ярослав Индиков не пройдет комиссию и сессию, то будет предложена другая кандидатура.

Отвечая на вопрос касательно отказа регламентной комиссии рассматривать предложенную Казаковой кандидатуру Индикова, управделами Юлия Литвинова сообщила, что никакого отказа не было.

- Регламентная комиссия не отказывалась рассматривать кандидатуру, они попросили отчет по деятельности телекомпании МАРТ за 2017 год и заранее попросили всех претендентов предоставить им документы по концеппции развития канала. В этом была единственная заминка, - ответила Литвинова.

В частности, Казакова заявила, что телеканал нуждается в изменениях, а именно он должен быть независимым от представителей фракций и должен работать на громаду.