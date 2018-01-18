«Не будет прав - будет наказан»: и.о.мэра Николаева начала служебную проверку отдела кадров из-за назначения управделами

В отношении начальника отдела кадров начата служебная проверка, так как она посоветовала Юлии Литвиновой, которая была утверждена на должность управляющей делами Николаевского городского совета, не проходить спецпроверку.

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

Так, по ее словам, во время прохождения процедуры назначения управделами исполнительного комитета Николаевского городского совета, в отделе кадров Юлии Литвиновой посоветовали не проходить спецпроверку. При этом она сообщила, что узнав о возникших разночтениях норм законодательства, Юлия Литвинова написала заявление на увольнение.

Вместе с тем, Казакова добавила, что горсовет обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой дать разъяснения по процедуре оформления документов при переводе Юлии Литвиновой с занимаемой раннее должности директора департамента городского головы на должность управляющего делами. В случае, если выяснится, что начальник отдела кадров дала неправильные рекомендации, виновная будет наказана, а Литвинова повторно назначена на должность управделами.

- Если отдел кадров не будет прав, то он будет наказан. Сегодня четко поднимался вопрос как действовать в отношении чиновников. Чиновники должны нести ответственность. Правильно ли они давали консультации, требовали, настаивали. что она не должна проходить служебную проверку, - отметила Казакова.

Как известно, за неделю до конца 2017 года депутаты Николаевского горсовета утвердили новых вице-мэров Николаева, среди которых была назначена на должность управляющей делами Юлия Литвинова. Спустя менее чем через месяц, Литвинова написала заявление об увольнении.