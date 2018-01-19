«Есть исполняющий обязанности с правом подписи», - Казакова о руководстве «Агентства развития Николаева»

Евгений Гомонюк Временно исполняющим обязанности директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» назначен Евгений Гомонюк.

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, в четверг, 18 января, после сессии.

- Есть исполняющий обязанности с правом подписи. Мисюрева я выдвигала. Его (кандидатуру, - ПН) должны рассмотреть. Опять же, вне зависимости от решения регламентной комиссии я намерена Мисюрева Дмитрия назначить. В феврале месяце будет наблюдательный совет, мы послушаем отчет, который будет делать то ли Гошовский, то ли Мисюрев. Гошовский уже юридически не должен - Мисюрев будет делать этот отчет наблюдательному совету, - сказала Казакова.

При этом она уточнила, что должность занял Евгений Гомонюк. Как известно, до этого Гомонюк занимал в КУ должность специалиста по связям с общественностью и прессой.

Стоит отметить, в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественный формирований указано, что директором коммунального учреждения все еще является Василий Гошовский.

Напомним, что ранее Казакова назвала претендента на должность директора «Агентства развития Николаева».