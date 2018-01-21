Николаевский фотограф Кирилл Ахтымович дебютировал с «биографической» выставкой черно-белых работ

Кирилл Ахтымович Николаевский фотограф Кирилл Ахтымович 19 января презентовал свою первую выставку в шоу-руме «Coffee & Clothes BeU».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Экспозицию из 46 работ автор назвал «Биография». Кирилл пересмотрел все свои снимки с 2010 года и выбрал самые любимые. Именно 8 лет назад он начал профессионально заниматься фотосъемкой, а потому представленные работы – отражение его фотобиографии.

На выставку попали исключительно монохромные (черно-белые и с оттенком сепии) снимки, которые, в большинстве своем, являются портретами обычных людей в самых различных локациях: на стройплощадках, в домах для пожилых людей, на судостроительных заводах или просто на улицах города. Красоту этих людей Кирилл Ахтымович находит в их профессиях, настроениях и чувствах, жизненном пути. Автор экспозиции признался, что любовь к монохромным кадрам возникла у него на почве тяги к старым фотографическим школам.

- Где-то в 2009 году, когда я начал учиться фотографии, монохром стал мне очень близок. Можно сказать, банально, что он несет в себе некую магию. Некоторые фотографы еще говорят: «Когда не знаешь, что делать с цветом, делай монохром». Меня привлекает несовременная фотография, старые фотографические школы.

- Я учился и учусь фотографии по советским и другим старым учебникам, которые изначально позиционировали это как искусство, которое в то время (20-30 лет назад) не было таким массовым и широкодоступным, как сейчас. Тогда это было искусство в более чистом виде, нежели сейчас. Может, я к этому пытаюсь тянуться, к этому дорасти, – рассказал Кирилл.

«Биографическая» выставка работ продлится в шоу-руме до 26 января включительно. Напомним, ранее Кирилл Ахтымович был членом команды интернет-журнала «NikLife». Фотограф регулярно радовал читателей своими яркими и красочными снимками, а также собрал немало поклонников своим проектом «Один день с...».

Напомним, что ранее в Николаеве прошла выставка эротических фотографий.