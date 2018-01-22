В Николаеве объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 22 января, в Николаеве обещают сильный снег, метель и гололед.

Об этом сообщает служба 1588 Служба оперативного реагирования департамента ЖКХ.

«Штормовое предупреждение. В течение суток 22.01.18 ожидается ветер восточный 17-22 м/с, днем местами порывы ветра 25 м/с. Днем 22.01.18 сильный снег, сильная метель, на дорогах гололедица, снеговой накат. Сохранится ночью и утром 23.01.18», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области с понедельника, 22 января непогода усилится.