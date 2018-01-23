В США открыли продуктовый магазин без касс – все покупки фиксируют видеокамеры

В США компания Amazon официально открыла для всех желающих первый продуктовый магазин Amazon Go, в котором нет ни одной кассы. Сам магазин находится в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Создание подобного магазина по концепции Just Walk Out Shopping стало возможным благодаря развитию компьютерного зрения и машинного обучения. На входе покупатель просто подносит экран смартфона с отображаемым штрих-кодом (предварительно нужно установить приложение Amazon Go) к считывателю устройства, напоминающего турникет, затем берет нужные товары в магазине и уходит. Камеры, расставленные по залу, все фиксируют, и система всегда знает, какие товары взял тот или иной покупатель. Система достаточно умна, чтобы вычесть тот или иной товар, если клиент ставит его обратно на полку. На выходе сервис автоматически суммирует все его покупки, снимая соответствующую сумму с аккаунта Amazon, и высылает пользователю квитанцию об оплате.

Впервые представляя магазин без касс Amazon Go в декабре 2016 года, компания рассчитывала открыть его для всех желающих еще в начале 2017 года. То есть, период тестирования «немного» затянулся. Ранее также в сеть попадали внутренние документы, согласно которым Amazon планировала открыть до 20 таких продуктовых магазинов в США до конца 2018 года, а в случае успеха программы – расширить сеть до двух тысяч магазинов в ближайшие 10 лет. Впрочем, сейчас неясно, остались ли эти планы в силе.

Напомним, что ранее журналист пытался скрыться от городской системы безопасности в Китае, но его задержали через семь минут.