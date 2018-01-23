«У них забастовка»: николаевцы сетуют на перебои в движении маршруток № 89 и 34

Жители Николаева жалуются на отсутствие на линиях маршруток №89 и 34 и заявляют, что это могут быть забастовки.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщили сами николаевцы.

От жителя стало известно, что на Казарского люди несколько часов не могут уехать. При этом сами водители маршруток закрывают номера и заявляют, что у них забастовка.

«На Казарского, где конечные маршрутов №89 и 34, люди стоят второй час на остановке, не могут выехать. Приезжающие «маршрутчики» закрывают номера табличками и уезжают. Говорят, что у них забастовка», - идет речь в сообщении.

Также, депутат Николаевского горсовета Евгений Рымарь сообщил, что вопрос касательно перебоев в перевозках он ранее уже поднимал и пока ждет ответа от Управления транспорта. В частности, он написал, что проблема с маршрутом №34 наблюдается уже месяц.

«Уже месяц на Казарского с перебоями ходят маршрутные такси 34. Прошу поставить в известность и вынести этот вопрос на комиссию по транспорту и пригласить меня», - написал депутат.

В свою очередь, на сообщение отреагировало Управление транспорта горсовета и пообещало направить соответствующие письма касательно предоставления пояснений в фирмы ООО «Приватавтолюкс» и ЧП «Пик».

«Управлением транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета будет подготовлено письмо к руководству предприятий - перевозчиков ООО «Приватавтолюкс» и ЧП «ПиК» о предоставлении объяснений по данной ситуации и необходимости срочного обеспечения достаточной количеству автобусов на городских автобусных маршрутах общего пользования № 89 «улице Казарского - ст. Николаев-грузовой», № 34 «микрорайон Намыв - улица Казарского», - написало управление транспорта.

При этом другие жители Николаева стали заявлять, что это уже не первое обращение к фирмам-перевозчикам и поинтересовались, нет ли другого более действенного способа, раз никто не реагирует на проблему.

Также, свое негодование работой маршрутных такси высказали еще несколько жителей Николаеве:

«Я тоже пострадал от неправомерных действий перевозчиков, а именно 89 маршрут, простоял минут 20 на остановке ст. «ЖД Вокзал», - написал Генадий Старчеус.

«Та же ситуация и в городе, маршруток в этом направлении нет. 30 минут простоял, ни одного 34, 45, 89!!!!!», - написал Владимир Киро.

Напомним, что 29 ноября прошлого года, в Николаеве часть маршрутных такси, курсирующих по маршрутам №51 и №62, не вышли на работу, так как их проверяют сотрудники управления патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».