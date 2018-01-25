Члены бюджетной комиссии Николаевского горсовета согласовали отсрочку использования кредита от ЕИБ для «Николаевводоканала»

Постоянная депутатская комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития Николаевского горсовета согласовала отсрочку последней даты использования кредита Европейского инвестиционного банка ГКП «Николаевводоканалом».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В среду, 24 января, состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, на котором рассматривался вопрос об отсрочке последней даты использования кредита Европейского инвестиционного банка по проекту «Развитие системы водоснабжения и водоотвода в г. Николаеве».

По словам генерального директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, для того, чтобы успешно завершить все запланированные компоненты Проекта, необходимо отсрочить дату последнего дня использования кредита до 31 декабря 2020 года.

В свою очередь, депутаты поддержали предложение генерального директора и решили вынести этот вопрос на рассмотрение сессии Николаевского городского совета.

Напомним, что гендиректор «Николаевводоканала» поделился опытом работы с Европейским инвестбанком с членами Ассоциации «Украводоканалэкология».