В Николаеве хотят назвать улицу в честь ученого Ивана Чебаненко

В Николаеве предложили назвать одну из улиц в честь академика Национальной академии наук Ивана Чебаненко, который родился в Матвеевке.

С предложением выступила внештатный советник городского головы Людмила Щетинина, передает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Она отметила, что Иван Чебаненко доказал, что нефть имеет неорганическое происхождение, что месторождения нефти и газа находятся вдоль сетки разломов земной коры.

- Это выдающийся ученый, который родился в Матвеевке. Он лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники. Он занимался геотектоникой и открыл сетку разломов земной коры… Он имел полное признание при жизни. Но хотелось бы, чтобы память о нем была увековечена, - добавила Щетинина, предложив в качестве альтернативы установить мемориальную доску в честь Чебаненко.

Исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова поддержала идею увековечить память ученого, отметив, что лучшим вариантом будет назвать одну из улиц Николаева в честь Ивана Чебаненко.

Напомним, ранее сообщалось, что пятеро николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины.