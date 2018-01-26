«Заберите его себе, он нам не нужен»: В России медработники выбросили больного за гаражи

В российском городе Сочи пациента «выписали» из больницы, выбросив под гаражи.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал российский журналист Аркадий Бабченко.

На видео, которое опубликовал журналист, видно, как две медсестры вывозят мужчину на инвалидной коляске из медучреждения и оставляют на улице.

«Медики вывезли тяжелобольного пациента за пределы больницы и выбросили его в гаражах. По словам очевидцев, медсестры заявили: «Заберите себе его, он нам не нужен». Скорую вызвали прохожие», — пишет он.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили, что медработники поступил так с пациентом по его же просьбе, пишет «Интерфакс».

«В ходе служебного расследования установлено, что пациент Городской больницы № 4 Сочи категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки оттранспортировали мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место и там оставили», — сказал сотрудник Минздрава.

Напомним, в России врачи наблюдали 20 минут, как в коридоре умирает окровавленный пациент.