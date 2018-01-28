В России задержан оппозиционер Навальный и еще 243 участника акции «Забастовка избирателей»

В России полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций «Забастовка избирателей» в РФ, а также еще 243 участникf митингов по всей стране.

Об этом сообщает российский правозащитный портал «ОВД-инфо».

При этом отмечается, что по последним данным,всего по стране задержаны 243 человека. В Чебоксарах около 50 задержанных, в Уфе около 45. В Кемерове задержан 31 человек, в Мурманске 23 человека, в Туле и Москве 16 задержанных, в Томске 12, в Петербурге 10. Задержания происходили также в Архангельске, Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Также сообщается, что Навального правоохранители задержали в Москве на Тверской улице, о чем вскоре сообщил сам Навальный в Twitter.

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Кроме того в Twitter участники акции протеста публикуют фотографии

У нас в Саратове на набережной – минус 20. Власти разрешили митинг за бойкот выборов, думая, что в мороз никто не придет. Но фиг им! Пришли! И митинговали почти полтора часа. Я только что вернулся домой, отогреваюсь. Вывешиваю фото, которые нашел на сайте «Свободных новостей». pic.twitter.com/jxQfzBDwKt — Роман Арбитман (@Levgursky) 28 января 2018 г.

Акция в Казани, несмотря на удалённое место проведения, удалась! Сторонники забастовки призвали жителей Татарстана проигнорировать голосование и идти наблюдать.#Забастовка #28января pic.twitter.com/Xe3JLZcMih — Команда Навального (@teamnavalny) 28 января 2018 г.

Напомним, в России в воскресенье, 28 января, проходит ряд акций протеста оппозиционного политика Алексея Навального «Забастовка избирателей», целью которой является убедить избирателей не ходить на выборы президента Российской Федерации в марте.