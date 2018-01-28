В России задержан оппозиционер Навальный и еще 243 участника акции «Забастовка избирателей»

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В России полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, организатора акций «Забастовка избирателей» в РФ, а также еще 243 участникf митингов по всей стране.

Об этом сообщает российский правозащитный портал «ОВД-инфо».

При этом отмечается, что по последним данным,всего по стране задержаны 243 человека. В Чебоксарах около 50 задержанных, в Уфе около 45. В Кемерове задержан 31 человек, в Мурманске 23 человека, в Туле и Москве 16 задержанных, в Томске 12, в Петербурге 10. Задержания происходили также в Архангельске, Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

Также сообщается, что Навального правоохранители задержали в Москве на Тверской улице, о чем вскоре сообщил сам Навальный в Twitter.

Кроме того в Twitter участники акции протеста публикуют фотографии 

Напомним, в России в воскресенье, 28 января, проходит ряд акций протеста оппозиционного политика Алексея Навального «Забастовка избирателей», целью которой является убедить избирателей не ходить на выборы президента Российской Федерации в марте.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество