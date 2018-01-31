Николаевскому призеру олимпиады назначили президентскую стипендию

Президент Украины Петр Порошенко назначил государственную стипендию николаевскому гребцу Сергею Билоущенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Сергей Билоущенко – заслуженный мастер спорта Украины по академической гребле и член николаевской команды в составе сборной Украины (выступает в составе четверки).

Он является бронзовым призером XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах по академической гребле. Также он завоевывал серебро на чемпионате мира и две бронзовые награды на чемпионатах Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины назначил стипендии известным николаевским спортсменам и их тренерам.