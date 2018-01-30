Директор зоопарка обвинил депутатов Николаевского горсовета в том, что не работает кафе «Белочка»: «Проблема в вас»

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий считает, что кафе «Белочка» на территории зверинца не работает, потому что депутаты горсовета затягивают с созданием конкурсной комиссии для определения нового арендатора помещения.

Об этом он сообщил в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города.

- Целый год не работает кафе в зоопарке, единственное кафе! Проблема в вас – вы не можете принять решение! Коммунальное предприятие не может подписать договор – говорил депутатам Владимир Топчий.

В частности, директор зверинца сообщил, что прошлой весной управление коммунального имущества Николаевского горсовета, не поставив арендатора и руководство зоопарка в известность, расторгло договор с предпринимателем и забрало ключи от помещения.

- Было обращение, было решение вашей комиссии передать аренду Бабошко, которая взяла ключи у сотрудников, которые там работали, сделала там ремонт, вложила туда деньги, а потом управление коммунального имущества говорит «Извините, нафиг с пляжа, вы здесь никто и будем объявлять конкурс», - сказал Топчий.

Однако до сих пор конкурс так и не объявлен, а кафе вот уже год пустует, и руководству зоопарка пришлось заключить договора с предпринимателями, чтобы у людей была возможность купить стаканчик кофе, чая или мороженое ребенку, так как кафе на территории зверинца только одно. При этом Владимир Топчий сообщил, что ему все равно, кто будет арендовать кафе, но главное, чтобы оно заработало.

В частности, отстраненный от должности на время служебного расследования начальник управления коммунального имущества Юрий Гавриш отметил, что в повестке дня сегодняшнего заседания депутатской комиссии вопрос по «Белочке» стоит почти самым первым и попросил членов депутатской комиссии поддержать данный вопрос. Однако из-за отсутствия кворума поддержать вопрос о создании конкурсной комиссии не удалось.

Также, помимо решения вопроса с кафе «Белочка», конкурсной комиссии предстоит решить вопрос с еще шестью объектами. В конкурсную комиссию должны войти три представителя от управления коммунального имущества и четыре депутата Николаевского горсовета. И, как только конкурсная комиссия будет сформирована, вопрос с проведением конкурса решится за месяц. Владимир Топчий, в свою очередь, просил, чтобы «в апреле кафе работало».

Напомним, что директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий объяснил, по каким причинам зверинец может отдавать животных в другие города и страны.