Патрульные нашли 25 нарушений у николаевских «маршрутчиков», которые ездят без техосмотра, прав и на «лысой резине»

В течение последней недели сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Николаевщины выявили 25 нарушений у водителей маршрутных такси и одно нарушение у должностного лица фирмы-перевозчика.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Так, некоторые водители позволяют себе перевозить пассажиров на технически неисправных автобусах.

«Таких фактов лишь за неделю было выявлено 18, из них 14 автобусов имели уничтоженный протектор шин, еще 2 - не имели безопасного крепления колес, а 2 - были незаконно переоборудованы. Кроме того, были выявлены 3 транспортных средства, которые не прошли обязательный технический контроль, при этом двое водителей уже привлекались к ответственности за это нарушение в течение последнего года. Также 2 водителя управляли пассажирским транспортом, не имея при себе водительских удостоверений», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности пассажиров и предупреждения происшествий сотрудники полиции продолжат проверку перевозчиков.

«Уважаемые перевозчики, помните! Ежедневно сотни людей, пользуясь вашими услугами, доверяют вам свою жизнь и здоровье, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными, следите за техническим состоянием свои транспортных средств», - призывает патрульная полиция.

Напомним, что николаевские перевозчики требуют повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до шести гривен.