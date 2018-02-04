Молодой маме двоих детей из Николаева нужна помощь в сборе $125 тысяч на пересадку костного мозга в Турции

Молодой маме двоих детей из Николаева Вите Николаевой нужна помощь в сборе 125 тысяч долларов США, необходимых на обследование и трансплантацию костного мозга в турецкой клинике.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники девушки.

Отмечается, что еще в 2012 году Вите поставили диагноз острый миелобластный лейкоз, после чего она прошла 24 курса химиотерапии. Однако, в 2017-м случился рецидив.

«Вита не выдерживает химию, у нее идут осложнения, парапроктит (проведена операция), потом в области шеи открывается внутреннее кровоизлияние (реанимация, проведено 5 операций, остеонекроз, постоянные абсцессы), начинает сдавать сердце… Если пойдет кардиомиопатия – лечение нужно будет остановить, а это смерть. У Виточки двое деток 10-летний Саша и 2-летняя Лерочка. Клиника в Турции «Медикал Парк» готова принять Виту на обследование и пересадку костного мозга, так как в Украине таких операций не делают. Выставлен счет в 110 тысяч долларов + 15 тысяч долларов на проезд, проживание и дополнительные расходы на время лечения и пребывания в Турции (как минимум 4 месяца)», - сообщили родственники Виты.

Реквизиты для оказания помощи:

карта ПриватБанка 5168 7573 4708 4255, оформлена на Николаеву Виту Александровну; карта Сбербанка 639002559018772069, оформлена на Веронику Сергеевну Б. (доверенное лицо); Яндекс кошелек 410014573049671; QIWI кошелек +380955616960; Вебмани кошелек R490184194509, U021157226338, Z195457549511; карта ПриватБанка для перевода долларов 5168757342496181, NYKOLAEVA VYTA, PayPal vitoshka1989@ukr.net.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 23-летний николаевец Дмитрий Левченко нуждается в дорогостоящем лечении из-за обнаруженных аневризм головного мозга.