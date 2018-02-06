«Все более-менее нормально»: проблем с работой транспорта из-за непогоды в Николаеве не наблюдается

Наутро вторника 6 февраля в Николаеве проблем в работе транспорта не наблюдается.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Александр Садыков.

По его словам проблем с транспортом нет, с утра все маршрутные такси, троллейбусы и трамваи вышли на работу.

- Единственное, есть небольшие задержки, когда происходят аварии на путях, но их ликвидируют. Поэтому, пока вроде бы все более-менее нормально, - заявил Садыков.

Стоит отметить, что утром по проспекту Богоявленскому все маршрутные такси идут заполненные.

Напомним, что 6 февраля, в Николаеве с ночи идет снег – коммунальные службы отчитываются, что занимаются посыпкой улиц противогололедными средствами.