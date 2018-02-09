Глава Николаевкой ОГА предложил снизить акциз на топливо авиаперевозчикам: «Билеты будут дешевле»

Алексей Савченко Глава Николаевской области Алексей Савченко поднял вопрос необходимости снижения акциза на топливо для внутренних авиаперевозок, что позволит удешевить цены на авиабилеты.

Свое мнение по этому поводу он озвучил во время заседания круглого стола по теме «Восстановление судостроения и судоходства в Украине», которое состоялось 7 февраля в Верховной Раде Украины.

- Что касается развития аэропортов и отрасли внутреннего авиасообщения: любой аэропорт, который сегодня функционирует в областях, – это инвестиционные ворота. И сегодня, когда мы обсуждаем за счет чего билеты становятся дороже, то необходимо говорить об акцизе на топливо и в каких-то случаях о НДС. Если сегодня поддержать на законодательном уровне отрасль внутренних авиаперевозок, то мы будем иметь билеты по значительно низшей цене. Мы об этом говорили с Министром инфраструктуры, и он готов поддержать этот вопрос в парламенте, - заявил Савченко.

На это отреагировал и присутствовавший на круглом столе народный депутат Украины Олег Ляшко, который сразу же заявил, что «уже завтра» готов внести в парламент соответствующий законопроект.

- Мы готовы сделать все, чтобы из самых маленьких городов люди смогли добираться до столицы за короткое время авиационным транспортом, а не ехать сутками в поезде, - заявил Олег Ляшко.

Тем временем в парламенте уже зарегистрирован законопроект №6735, предусматривающий отмену акциза на топливо для внутреннего речного транспорта и рентной платы за использование поверхностных вод. Инициаторами подачи этого проекта были представители Межфракционного депутатского объединения «За развитие рек Украины», которое возглавляет нардеп-николаевец Андрей Вадатурский.