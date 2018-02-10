В Николаеве наградили педагогов, победивших на областном этапе конкурса «Учитель года»

В Николаеве 8 февраля провели церемонию награждения победителей второго (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2018».
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
В этом году на звание лучшего учителя в районах и городах области поборолись 123 педагога, из них 27 прошли во второй этап. Победители областного тура будут представителями Николаевщины на Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2018», который пройдет в марте-апреле этого года. По общей сумме баллов всех конкурсных испытаний и в соответствии с решением профессионального жюри определили следующих лауреатов.
Дипломами I степени и денежными вознаграждениями отмечены победители конкурса:
1. Светлана Герасименко, учитель украинского языка и литературы школы № 28, Николаев.
2. Владимир Заяц, учитель немецкого языка школы № 1 имени Олега Ольжича, Николаев.
3. Татьяна Цуркина, учитель физики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, Николаев.
4. Виктор Азаров, учитель физической культуры школы №4 имени Б. И. Молчанова, Николаев.
Дипломами II степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших вторые места:
1. Людмила Силецкая, учитель украинского языка и литературы, Кузнецовской школы имени героя АТО А.В. Матвиенко, Доманевский район.
2. Вита Кретович, учитель немецкого языка Снигиревской районной гимназии имени Т.Г. Шевченко.
3. Елена Кудревич, учитель физики школы №12, Первомайск.
4. Глеб Баранюк, учитель физической культуры «Общеобразовательной школы I-III ступеней № 15-коллегиума», Первомайск.
Дипломами III степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших в конкурсе третьи места:
1. Татьяна Мельник, учитель украинского языка и литературы школы №1, Новый Буг.
2. Татьяна Дуб, учителя немецкого языка гимназии №1, Южноукраинск.
3. Сергей Иванин, учитель физики Калиновской школы, Еланецкий район.
4. Оксана Котик, учитель физической культуры школы № 4, Южноукраинск.
Также сообщается, что всем участникам областного тура конкурса вручили денежное вознаграждение от областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.
Напомним, что ранее николаевскому призеру олимпиады назначили президентскую стипендию.