В Николаеве наградили педагогов, победивших на областном этапе конкурса «Учитель года»

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В Николаеве 8 февраля провели церемонию награждения победителей второго (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В этом году на звание лучшего учителя в районах и городах области поборолись 123 педагога, из них 27 прошли во второй этап. Победители областного тура будут представителями Николаевщины на Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2018», который пройдет в марте-апреле этого года. По общей сумме баллов всех конкурсных испытаний и в соответствии с решением профессионального жюри определили следующих лауреатов.

Дипломами I степени и денежными вознаграждениями отмечены победители конкурса:

1. Светлана Герасименко, учитель украинского языка и литературы школы № 28, Николаев.

2. Владимир Заяц, учитель немецкого языка школы № 1 имени Олега Ольжича, Николаев.

3. Татьяна Цуркина, учитель физики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, Николаев.

4. Виктор Азаров, учитель физической культуры школы №4 имени Б. И. Молчанова, Николаев.

Дипломами II степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших вторые места:

1. Людмила Силецкая, учитель украинского языка и литературы, Кузнецовской школы имени героя АТО А.В. Матвиенко, Доманевский район.

2. Вита Кретович, учитель немецкого языка Снигиревской районной гимназии имени Т.Г. Шевченко.

3. Елена Кудревич, учитель физики школы №12, Первомайск.

4. Глеб Баранюк, учитель физической культуры «Общеобразовательной школы I-III ступеней № 15-коллегиума», Первомайск.

Дипломами III степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших в конкурсе третьи места:

1. Татьяна Мельник, учитель украинского языка и литературы школы №1, Новый Буг.

2. Татьяна Дуб, учителя немецкого языка гимназии №1, Южноукраинск.

3. Сергей Иванин, учитель физики Калиновской школы, Еланецкий район.

4. Оксана Котик, учитель физической культуры школы № 4, Южноукраинск.

Также сообщается, что всем участникам областного тура конкурса вручили денежное вознаграждение от областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.

Напомним, что ранее николаевскому призеру олимпиады назначили президентскую стипендию.

Вадим Богданов

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русскийобщество