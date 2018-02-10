В Николаеве наградили педагогов, победивших на областном этапе конкурса «Учитель года»

В Николаеве 8 февраля провели церемонию награждения победителей второго (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2018».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В этом году на звание лучшего учителя в районах и городах области поборолись 123 педагога, из них 27 прошли во второй этап. Победители областного тура будут представителями Николаевщины на Всеукраинском конкурсе «Учитель года-2018», который пройдет в марте-апреле этого года. По общей сумме баллов всех конкурсных испытаний и в соответствии с решением профессионального жюри определили следующих лауреатов.

Дипломами I степени и денежными вознаграждениями отмечены победители конкурса: 1. Светлана Герасименко, учитель украинского языка и литературы школы № 28, Николаев. 2. Владимир Заяц, учитель немецкого языка школы № 1 имени Олега Ольжича, Николаев. 3. Татьяна Цуркина, учитель физики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, Николаев. 4. Виктор Азаров, учитель физической культуры школы №4 имени Б. И. Молчанова, Николаев.

Дипломами II степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших вторые места: 1. Людмила Силецкая, учитель украинского языка и литературы, Кузнецовской школы имени героя АТО А.В. Матвиенко, Доманевский район. 2. Вита Кретович, учитель немецкого языка Снигиревской районной гимназии имени Т.Г. Шевченко. 3. Елена Кудревич, учитель физики школы №12, Первомайск. 4. Глеб Баранюк, учитель физической культуры «Общеобразовательной школы I-III ступеней № 15-коллегиума», Первомайск.

Дипломами III степени и денежными вознаграждениями отметили учителей, занявших в конкурсе третьи места: 1. Татьяна Мельник, учитель украинского языка и литературы школы №1, Новый Буг. 2. Татьяна Дуб, учителя немецкого языка гимназии №1, Южноукраинск. 3. Сергей Иванин, учитель физики Калиновской школы, Еланецкий район. 4. Оксана Котик, учитель физической культуры школы № 4, Южноукраинск.

Также сообщается, что всем участникам областного тура конкурса вручили денежное вознаграждение от областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.

Напомним, что ранее николаевскому призеру олимпиады назначили президентскую стипендию.