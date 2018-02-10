Каждая пятая семья погибших на Донбассе военнослужащих не получает поддержки от местной власти, - опрос

56% опрошенных родственников погибших на Донбассе военнослужащих считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу издания «Зеркало недели» совместно с благотворительным проектом «Небесная гвардия».

В ходе данного социологического исследования были опрошены более 1000 членов семей погибших военнослужащих.

Согласно результатам опроса, региональные различия минимальны: на вопрос «Как вы назвали бы вооруженный конфликт в Украине» вариант ответа «Война с Россией» выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре, 54% - на Юге, 51% - в столице и 49% - на Востоке.

Еще 19% называют противостояние на Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками террористических ДНР и ЛНР, которых поддерживает Российская Федерация. При этом, на Юге и Востоке Украины так считают по 24% опрошенных, в Киеве – 21%, на Западе – 19%, меньше всего в Центральном регионе Украины – 16%.

Также в результате опроса выяснилось, что 4% родственников погибших военнослужащих могут назвать конфликт на Донбассе гражданской войной, среди которых больше всего такого мнения придерживаются в Киеве – 11% опрошенных людей в столице; 6% – на Востоке, по 4% – в Центре и на Западе Украины.

Стоит отметить, что по результатам опроса, только половина родственников погибших чувствует поддержку местной власти. В свою очередь, 24% участников исследования заявили, что раньше чувствовали, но сейчас нет; 23% – не чувствуют никакой поддержки; 3% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос «В чем заключается поддержка местной власти» вариант «финансовая помощь» выбрали 72% опрошенных; 45% отметили, что власти предоставляют моральную поддержку; 24% заявили, что им помогают в решении бытовых проблем; 19% выбрали пункт «помощь с вещами, продуктами». Также, согласно опросу, 17% получили помощь с жильем; 4% – помощь с работой, 2% – помощь с медикаментами и оздоровлением; 1% – помощь с выдачей земли; 1% – помощь на развлекательные поездки и мероприятия; 1% отметил предоставление льгот; 2% затруднились ответить.

«В инфографике эти данные имеют вид сухих цифр и процентов, а в жизни это означает, что примерно 20 семей из 100 вовсе не получают никакой поддержки: в своем городе, мегаполисе или деревне», - отметили авторы исследования.

Исследование проводилось путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной «Небесной гвардией». Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) - пропорционально количеству погибших военнослужащих, которые ранее проживали в соответствующей части страны. 59% опрошенных отвечали на украинском языке, 41% - на русском.

Напомним, что треть украинцев считает Россию враждебной страной, но большинство не осуждает работу сограждан в РФ.