На Николаевщине прошли военные учения роты радиотехников

На Николаевщине военнослужащие отдельной радиолокационной роты радиотехнической бригады Воздушного командования «Юг» провели практическое обучение по подготовке и боевого применения подразделения.

Мероприятие проводилось в течение двух суток, сообщает на своей Facebook-странице Воздушное командование «Юг».

За это время личным составом радиолокационной роты были выполнены задачи по мобилизации и приведению подразделения в боевую готовность, осуществлен маневр определенным составом сил и средств и развертывания в определенном районе, отработан широкий спектр задач по боевому применению в условиях нападения воздушного и наземного противника.

«Результатом проведенного обучения стало совершенствование навыков командиров в работе с подчиненными, качественная подготовка и поддержание возможностей подразделения к выполнению задач по назначению, улучшение навыков и умений личного состава по применению вооружения и военной техники в боевых условиях», - сообщили в Воздушном командовании «Юг».

Подводя итоги практического обучения, представители командования радиотехнического батальона, отметили слаженность действий личного состава роты при выполнении всех определенных задач.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевские десантники на учениях отрабатывали эвакуацию раненых