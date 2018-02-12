«Власть начинают ненавидеть», – мэр Вознесенска призвал Омеляна не «придумывать велосипед» в вопросе речных перевозок

Виталий Луков Городской голова Вознесенска Николаевской области Виталий Луков призвал министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна не терять время и положиться на опыт успешных стран и компаний в вопросе реформирования и развития речных перевозок.

Свое мнение по этому поводу он высказал в ходе заседания круглого стола «Восстановление судостроения и судоходства в Украине», которое проходило в Верховной Раде в среду, 7 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Знаете, в мире много интересного придумано. Зачем вы, мудрые люди, придумываете заново велосипед? – отметил он, обращаясь к Омеляну. - Показывали нам успешные страны по речным перевозкам. Спишите их закон. Я не думаю, что они с вас за это возьмут деньги. Спишите успех и дайте нам жить здесь на местах. Ведь для людей Верховная Рада, Кабинет Министров, городской голова, президент – это все власть. Им абсолютно все равно даже принадлежность к той или иной партии. Абсолютно все равно. Но если власть никогда не любили, то сейчас ее начинают ненавидеть. Потому что даже тут мы между собой не можем найти общий язык, каждый якобы думает, что делает добро. На самом деле делается большой вред, так как теряется время. Теряется большой объем времени и терпения людей.

- Я прошу поддержать предложения успешных и тех, кто не в кабинетах зарабатывает себе авторитет, а уже сейчас строит успешный бизнес в стране и создает большое количество рабочих мест, - заявил Луков, говоря об украинской компании «Нибулон». - Видимо, все-таки они больше правы. Так, давайте мы им предоставим возможность немного еще влиять на жизнь и будущее государства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как летом прошлого года из Николаева до Вознесенска по Южному Бугу запустили «ракету» с первыми пассажирами.