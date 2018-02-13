Пиротехники уничтожили артснаряд, обнаруженный бригадой «Николаевводоканала»

В понедельник, 12 февраля, в Николаевской области группа пиротехнических работ уничтожила артиллерийский снаряд времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 10 февраля на улице Маячной в Корабельном районе во время проведения земляных работ по ремонту водяного напорного коллектора бригада ГКП «Николаевводоканал» обнаружила взрывоопасный предмет. О находке они сразу же сообщили в экстренные службы. Охрану места находки осуществляли сотрудники полиции.

12 февраля группа пиротехнических работ путем контролируемого подрыва уничтожила этот найденный артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.

Напомним, что пиротехники ранее уничтожили найденную в Терновке минометную мину.