В Николаеве 14 февраля оштрафовали торговцев, продававших на Соборной плюшевые сердца

В Николаеве чиновники администрации Центрального района и полиция составили административные материалы на торговцев на улицах Соборная и Спасская.

Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Рейд провели в рамках мероприятий по недопущению стихийной торговли.

«В ходе рейда составили 6 административных протоколов по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов»). С реализаторами и предпринимателями провели разъяснительную работу по недопущению стихийной торговли», - сообщили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве от предпринимателей потребовали убрать незаконные ларьки на Соборной.