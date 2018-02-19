В США исследователи нашли под одной из картин Пикассо скрытый слой

Группа американских исследователей выявила скрытый слой под одной из картин Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках».

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Так, используя новые технологии, они обнаружили под верхним масляным слоем пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества.

«Что удивительно в этом открытии, так это то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, а требуемое оборудование достаточно легко можно доставить в любую галерею.

По словам куратора Художественного института Онтарио в Торонто Кеннета Браммела, выяснившиеся детали помогут датировать картину, а также установить, где именно она была написана.

- Все это помогает нам задать новые, более интересные и, с научной точки зрения, более правильные вопросы касательно художника и его творческого процесса, а также того, как именно он выбирает ту или иную форму, которую впоследствии мы видим на холсте, - рассказал он.

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