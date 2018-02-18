В Николаеве тоже маршировали за импичмент Порошенко – собирали подписи и призывали город «вставать»

На Соборной площади Николаева в воскресенье, 18 февраля, представители «Руху новых сил» вышли на марш за импичмент Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, около 150 человек вышли на площадь с транспарантами «Украина без барыг», «Порошенко, нас не депортируешь» и «Очень хочется весны без Порошенка и войны», флагами Украины и УПА. Также рядом была установлена палатка, в которой желающие могли подставить свою подпись за импичмент Президента.

За общественным порядком следили патрульные полицейские и сотрудники спецподразделения «Святой Николай».

Организаторы митинга объявили минуту молчания в память о погибшей Небесной сотне, после чего призвали присутствующих противиться власти и обвинили её в воровстве. После отставки президента они требуют формирования временного парламента, который будет управлять страной один год.

В завершении мероприятия люди выстроились в колону и пошли по улице Соборной к памятнику «Небесной Сотни» скандируя «Николаев, вставай!».

Напомним, что сегодня в Киеве проходит марш сторонников Саакашвили за импичмент Президента.