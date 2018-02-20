На Николаевщине в грязи застрял автомобиль - на помощь выезжали спасатели

В понедельник, 19 января, на трассе «Казанка-Березнеговатое» спасатели оказали помощь водителю, застрявшему на грунтовой дороге.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части привлекался для оказания помощи водителю автомобиля «Москвич-2140», который застрял на грунтовой дороге.

При выяснении обстоятельств происшествия стало известно, что мужчина ехал из Николаева в направлении Кривого Рога по трассе Т-1512 «Казанка-Березнеговатое», свернул с автодороги твердого покрытия на грунтовую дорогу за селом Калуга и, проехав 10 километров, увяз, из-за чего не смог выехать собственными силами.

«Спасатели отбуксировали автомобиль и водитель смог продолжить движение. Для оказания помощи привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на полевой дороге на Николаевщине в грязи застряли два автомобиля.