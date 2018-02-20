В Николаеве суд перенес заседание по делу о вымогательстве взятки сотрудниками ГФС и УЗЭ из-за неявки стороны обвинения

Во вторник, 20 февраля, Центральный районный суд Николаева перенес рассмотрение уголовного производства о вымогательстве взятки подозреваемыми сотрудниками Николаевской ГФС и УЗЭ (Управления защиты экономики Нацполиции Украины) с предпринимателя.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось ранее, 1 июня 2017 года в Николаеве сотрудники УСБУ в Николаевской области, совместно со следователями военной прокуратуры задержали начальника отдела управления налоговой милиции области Дмитрия Краснобаева при получении взятки от предпринимателя. Позже стало известно, что предпринимателя познакомил с Краснобаевым его кум, сотрудник управления по защите экономики Нацполиции Андрей Зарубицкий. Также в судебном документе упоминалось, что деньги вымогались для тогдашнего первого заместителя облГФС, начальника налоговой милиции Дмитрия Сосиновича.

Оперуполномоченного УЗЭ в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 27 («Виды соучастников»; склонение к даче взятки), частью 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), а заведующему сектора оперативного управления ГУ ДФС в Николаевской области – по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Судебное разбирательство указанного производства по существу, назначенное на 20 февраля, перенесено на 27 февраля в связи с отсутствием на заседании представителей стороны обвинения – военной прокуратуры.

Напомним, что николаевский предприниматель заявил, что еще при должности начальника оперативного управления ГУ ГФС в Николаевской области (налоговая милиция) Дмитрий Сосинович использовал бывших коллег из управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УМВД Украины в Николаевской области для давления на бизнес, чтобы склонить к плате взяток.