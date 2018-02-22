Савченко заявил, что больницы на Николаевщине дорого содержать: Лучше их снести и предложить бизнесу построить новые

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко посетовал на дорогое содержание медицинских учреждений в Николаевской области.

Об этом он рассказал в ходе публичного отчета за выполненную работу в 2017 году.

Савченко заявил, что на содержание медицинских учреждений расходуется большое количество бюджетных средств, которые, по его словам, можно было использовать на развитие самой медицины в области.

- Если откровенно, что бы я с ними сделал. Я бы снес их все. И передал бы эти земли предпринимателям и попросил бы их, чтобы они построили нам современные больницы, на содержание которых мы не будем использовать бешеные бюджеты. Потому что они все были построены в советские времена. Тогда, когда никто не рассчитывал, сколько надо будет денег на содержание, на тепло, на освещение, на остальное. Строились помещения по типичным проектам и сегодня мы имеем возможность по копейкам собирать и распылять бюджет для того, чтобы именно содержать эти учреждения. Но когда сегодня предприниматели, о которых мы сегодня вспоминали, строят на Николаевщине свои объекты, они их строят и с альтернативной энергетикой, и с альтернативным отоплением, - заявил глава ОГА. - Я вам даже боюсь назвать цифру, которая была отправлена на содержание этих медицинских учреждений.

- Они (мед.учреждения, - прим.) находятся в таком состоянии, что лучше их снести, и построить нормальную современную больницу.

Напомним, что на Николаевщине планируется создание четырех госпитальных округов.