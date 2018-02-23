Чтобы о них не забывали, - и.о. мэра Николаева попросила чиновников повесить в своем кабинете схемы городских проектов

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова 22 февраля попросила чиновников повесить в своем кабинете схемы проектов, намеченных для реализации. Казакова полагает, что отвечающие за распоряжение бюджетными средствами чиновники теперь не забудут про взятые на себя обязательства.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Казакова провела совещание с распорядителями бюджетных средств, посвященное реализации в 2018 году проектов, которые направлены на развитие Николаева. Она подчеркнула, что чиновникам необходимо ответственно выполнять возложенные на них функции, а проекты, запланированные городскими службами, должны отличаться качественной подготовкой. Также Казакова заговорила о дисциплине исполнителей этих проектов.

- Вам надо объединиться и показать результат, - сказала Татьяна Казакова, подчеркнув, что бюджетные деньги, запланированные под проекты, необходимо использованы в полном объеме.

«А чтобы чиновники не забывали про взятые на себя обязательства, Татьяна Казакова попросила вывесить в кабинете городского головы схемы разработанных проектов с детальной информацией о них», - добавили в мэрии.

Напомним, что ранее Казакова в авральном режиме созвала исполком, чтобы найти квартиру для Абраменко.