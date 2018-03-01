«Рассветные этюды и дневные пейзажи», - николаевский фотограф показал красоту зимнего Ингула

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Николаевский фотограф Демьян Герасимчук показал красоты зимнего Ингула от рассвета и до заката.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Судя по публикации, автор отправился в путешествие по берегам Ингула и начал он свою прогулку еще ранним утром. На фотографиях показаны рассветные этюды, дневные пейзажи и завораживающий закат. Люди «засыпали» фотографа лайками и комментариями о красоте николаевских просторов», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский фотограф Кирилл Ахтымович дебютировал с «биографической» выставкой черно-белых работ.

Вадим Богданов

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русскийобщество