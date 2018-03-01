В Николаеве предложили установить камеры наблюдения, чтобы в городе не появлялись незаконные свалки

В Николаеве 28 февраля создали рабочую группу по разработке и реализации Стратегии управления отходами до 2030 года.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

В совещании приняли участие руководство Департамента ЖКХ, и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Д.Мац, руководство администраций районов, представители управления образования и предприятий – перевозчиков ТБО.

Ранее, в ноябре 2017 года Кабинет министров утвердил Национальную стратегию управления отходами в Украине до 2030 года. Реализация Стратегии предполагается в три этапа, на первом этапе реализации этой стратегии (2017-2018 годы) предусматривается создание рабочих групп в местных органах исполнительной власти. Эти органы займутся подготовкой предложений, разработкой необходимых технических регламентов по обращению с отходами, создание предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

«Также присутствующие обратили внимание на актуальную проблему в городе – наличие несанкционированных свалок мусора, которые создаются безответственными, недобросовестными перевозчиками, работающими за пределами законодательного поля. Как вариант предложено рассмотреть возможность установления камер наблюдения для дальнейших действий правоохранительных органов», - сообщили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев обязали сортировать мусор, но раздельных баков не установили.