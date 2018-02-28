В Украине провели успешное испытание новейшего ракетного комплекса

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Государственное конструкторское бюро «Луч» сообщило об успешном испытании отечественных противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар».

Об этом сообщили в пресс-службе КБ.

«Конструкторское бюро Луч подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба конструкторского бюро обнародовала фотографии с полигона, на которых проводились испытания образцов вооружения.

Напомним, ранее было опубликовано видео учений морской составляющей Сил специальных операций ВСУ.

Роман Свиридов

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русскийобщество