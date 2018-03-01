«Чтоб не досталось кому попало», - Порошенко предложил ужесточить правил получения гражданства

Президент Украины Петр Порошенко хочет ужесточить правила получения украинского гражданства, чтоб «не досталось кому попало».

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает «Интерфакс-Украина».

- Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства... Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению, - сказал Порошенко.

Президент отметил, что СНБО на заседании в четверг, 1 марта, обсудит соответствующие законодательные инициативы.

- Я так думаю, что те, кто находился на территории Украины до 1991 года и планировал принять гражданство... 27 лет - достаточно для того, чтобы определить свою судьбу, хотят они быть в гражданстве Украины или нет, - добавил Порошенко.

Напомним, ранее нардепы ужесточили наказание за незаконное пересечение границ и въезд в оккупированные боевиками территории.