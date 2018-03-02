Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участник которого скрылся с места аварии

В Николаеве полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 февраля на улице Рюмина, участник которого скрылся с места аварии.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области.

Разыскивается микроавтобус синего цвета, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 13 февраля в 15:10 на улице Рюмина, в районе дома 16 с автомобилем TOYOTA RAV4. После чего, неустановленный автомобиль место совершения происшествия покинул.

«В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в городе Николаеве обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам 093 230-95- 89, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним, что полиция разыскивает мужчину, который ограбил продавщицу в николаевском магазине.