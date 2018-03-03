На Николаевщине коммунальные службы устраняют последствия непогоды

В субботу, 3 марта, на территории Николаевской области коммунальщики, ГСЧС и другие службы продолжают устранять последствия непогоды.

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Подробнее о том, как справлялись с последствиями непогоды на Николаевщине 2 марта, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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16:00 Спасатели Николаевщины с помощью тяжелой инженерной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения расчищают сложные участки дорог.

По состоянию на 15:00, с помощью специального аварийно-спасательного автомобиля КрАЗ с шнекороторной установкой и инженерной машины разграждения ИМР-2, они расчистили 20 километров трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» в сторону Кропивницкого и по прилегающим дорогам, а также восстановили транспортное сообщение с населенными пунктами Ясная поляна и Добрая надежда в Витовском районе.

Отмечается, что для обеспечения бесперебойной работы техники привлекли 9 человек личного состава. Сейчас работы по расчистке дорог пока продолжаются.

14:30 В администрации Центрального района сообщили, что привлекли 8 единиц специализированной техники для очистки от снега дорог частного сектора и тротуаров.

«Утром подрядной организацией ООО «Карс Клининг» было осуществлено уборка от снега механизированным способом дорог частного сектора в микрорайонах: Терновка, Матвеевка, Варваровка, Ракетное Урочище с привлечением специализированной техники. Координацию действий осуществляли на местах работники секторов социально-экономического развития микрорайонов Терновки, Матвеевки, Варваровки», - говорится в сообщении.

Также, с помощью тракторов малой механизации, КП «ЭЛУ автодорог» расчистило от снега тротуары по улицам Центрального района и определенные маршруты движения, а также ручным способом очистило от снега и посыпало противогололедными материалами 94 остановки общественного транспорта.

«Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых отходов ООО «ВалАн» с привлечением трактора малой механизации были расчищены от снега подъезды к площадкам для сбора ТБО. ООО «Николаев-автодор» трактором малой механизации было осуществлено расчистке от снега тротуаров по пр. Героев Украины и ул. Арх. Старова», - отмечается в сообщении.

В администрации отметили, что жалоб на неудовлетворительное зимнее содержание дорог и тротуаров, от жителей района к ним практически не поступало.

14:01 Николаевцы в группе Contact Center при Николаевском горсовете жалуются, что коммунальщики не убирают последствия непогоды, а именно растаявший снег. Из-за чего на улицах образовались огромные лужи.

Во дворе дома по адресу 3-я Слободская, 52

«Остановка Гражданская по улице Пограничная, больше метра проезжей части не почищено, саму остановку и не пытались чистить. С ужасом представляю завтрашний коллапс, когда ударит мороз», -написал Андрей Гонта.

13:18 Главное управление ГСЧС по чрезвычайным ситуациям информирует о снятии временного ограничения движения с трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев».

11:50 По сообщению спасателей, с начала осложнения погодных условий, они оказали помощь 429 людям.

Отмечается, что по состоянию на субботу, 3 марта, от электроснабжения отключены 14 населенных пунктов (Витовский, Казанковский, Николаевского, Снигиревский, Веселиновский, Первомайский, Березнеговатский, Жовтневый районы), привлечено 13 бригад, 14 единиц техники и 31 сотрудник.

Расчистка дорог государственного и местного значения проводится силами службы автомобильных дорог Украины в Николаевской области и коммунальными предприятиями. Отмечается, что к работе на автодорогах задействованы 29 единиц техники и 46 работников.

11:40 Фото снега, который на улицах Николаева тает и превращается в «кашу».

Состояние дорог и тротуаров на улице Озёрной.

11:30 В главном Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщают, что в течение пятницы, 2 марта, привлекались к помощи 27 раз.

Так, спасатели вытащили из снежных заносов 40 автомобилей, организовали сопровождение к больным 3-х автомобилей скорой медицинской помощи и доставку фельдшера к больному. Всего они оказали помощь 84 людям.

Также две мобильные группы ГУ ГСЧС на автомобилях повышенной проходимости оказывали помощь сотрудникам облавтодора во время работ на автомобильной дороге Н-14.

11:20 На улице Адмиральской коммунальщики убирают снег, который из-за «плюсовой» температуры превратился в грязь.

11:00 В Службе автодорог отчитались о ночной чистке от снега трассы Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог).

10:50 На улице Южной по Мира техника коммунального предприятия «Дорога» чистит пешеходные переходы.

10:45 В отделе информационного обеспечения городского совета сообщают, что 49 единиц техники убирают с дорог «снежную кашу» и чистят ливневую канализацию.

«Для обработки дорог противогололедной смесью было использовано 37,5 тонн соли. Организована уборка от снега тpoтyapов, остановок общественного транспорта, внутреквартальних проездов, подъездов и площадок ТБО. КП «ЭЛУ автодорог» осуществляет очистку решеток ливневой канализации с помощью трактора Т 150 по таким адресам: ул. Победы, ул. Пушкинская, ул. В. Морская, ул. Фалеевская, пр. Центральный», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за исключением аварийного отключения микрорайона Балабановка, электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.

10:00 В пресс-службе САДа сообщили, что на дорогах Николаевщины ограничена видимость. Температура воздуха от -1 ° С до + 3 ° С, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололед.

«Дорожные службы области продолжают работать в усиленном режиме. Выпадение снега в сочетании с порывами ветра и перепадом температур через нулевую отметку значительно усложняет работу по очистке автомобильных дорог общего пользования государственного значения от снега и посыпания их противогололедными материалами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложные условия присутствуют на автодороге Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев. А в течение 2 марта и ночью 3 марта проезд автодорогами общего пользования государственного значения обеспечивало 90 снегоочистительных механизмов, а для противогололедной обработки использовали 379 тонн песчано-солевой смеси.

09:00 Ночью 3 марта в Службе автодорог Николаевской области сообщили об ограничении движения на автодороге Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев. Оно было направлено на беспрепятственное проведение снегоочистительных работ дорожными службами.