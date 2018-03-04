«Политическое и экономическое давление на журналистов заставляют их избегать «критических» тем», - Freedom House

Мэтью Шааф Директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф считает, что политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем.

Об этом он заявил в ходе дискуссии «Угрозы свободе слова в Украине» 2 марта, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

По словам Шаафа, в Украине фиксируются угрозы о состоянии свободы слова. Это и физическое насилие против журналистов, проявления агрессии и нападения на представителей СМИ и редакции, и экономическое или политическое давление.

- Политическое и экономическое давление на журналистов и СМИ заставляют их избегать выбора тех или иных «критических» тем. Власти ограничили свободу слова в Украине якобы под предлогом национальной безопасности. Но это больше политические действия. Попытки усилить контроль в интернет-пространстве мы расцениваем как усиление цензуры, - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро отметил, что в поле внимания миссии также находятся свобода слова и права журналистов.

Одним из важных акцентов в отчетах миссии является деятельность сайта «Миротворец», который обнародовал персональные данные многих представителей медиа.

- Мы общались с десятками журналистов, чьи данные были обнародованы на этом сайте. Такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности, поскольку людей назвали преступниками. Хотелось бы еще раз призвать полицию провести эффективное расследование деятельности этого сайта, - отметил Моро.

Также, по его словам, представителей миссии тревожит количество нападений на представителей журналистской профессии, факты штурма, обысков редакций, давление на СМИ.

- Часто во время таких случаев присутствовали представители правоохранительных органов, но они никак не реагируют. К тому же, по данным пострадавших, уголовные производства даже не открываются, - сказал эксперт.

Он призвал журналистов, которые сталкиваются с противоправными действиями, подавать информацию об этом представителям миссии.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Словакии убили 27-летнего журналиста-расследователя сайта Aktuality.sk вместе с его девушкой.