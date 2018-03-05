За день из-за гололеда 45 николаевцев обратились в травмпункт

За прошедшие сутки 4 марта в БСМП Николаева 45 человек обратились в травматологию с уличными травмами.

Об этом в понедельник 5 марта рассказал главврач БСМП Александр Демьянов во время пресс-конференции в Николаевском горсовете с участием руководителя управления здравоохранения городского совета Ирины Шамрай.

- Из 62 поступивших вчера в травмпункт 45 человек получили уличные травмы. Обычно это 50% на 50%. В данном случае - три четверти, это больше примерно на 20 человек

При этом он отметил, что количество пациентов в стационаре осталось в рамках среднестатистического. Вчера было зарегистрировано семь поступивших и девять амбулаторных больных.

Напомним, что вчера 4 марта, улицы Николаева из-за резкого перепада температуры покрылись гололедом, при этом в мэрии отчитались, что по основным дорогам можно проехать.