«Не выполняют план», - в горздраве Николаева рассказали, почему «поделят» больных между БСМП и «Дубками»

Ирина Шамрай Перевод 35 койкомест из Больницы скорой медицинской помощи города Николаева в городскую больницу №3 («Дубки») обусловлен тем, что работники хирургических отделений не справляются с нагрузкой.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в ходе пресс-конференции в понедельник, 5 марта.

Напомним, что ранее работники Больницы скорой медицинской помощи города Николаева заявили, что управление здравоохранения Николаевского горсовета хочет закрыть одно из отделений хирургии.

Так, по словам Шамрай, в связи с тем, что госпитальный округ №3 будет обслуживать около 700 тысяч населения, управление здравоохранения провело ряд организационных собраний, на которых обсуждались пути лучшего предоставления помощи пациентам.

Они пришли к выводу, что Городская больница №3, которая находится в Дубках и БСМП станут больницами интенсивного лечения, которые будут предоставлять круглосуточную ургентную помощь жителям города и семи прилегающих районов.

- Было принято решение создать два полноценных отделения, которые могли бы в будущем, когда будет создан госпитальный округ, обеспечить предоставление ургентной круглосуточной помощи, равноценной как в пределах Николаева, так и в тех районах, которые будут к нему отнесены, - рассказала Шамрай.

По предварительным данным, за больницей №3 будут закреплены Березнеговатский, Снигиревский, Новоодесский районы и часть Витовского района, а за БСМП - Березанский, Очаковский, Николаевский и часть Витовского.

Начальница управления уверяет, что на сегодняшний день хирургические отделения БСМП не справляются с нагрузкой, которая на них возложена.

- По тем показателям, которые есть сегодня, к сожалению, хирургические стационары БСМП, имея достаточно серьезную ургентную нагрузку, не выполняют план койкодня и показатели, по которым мы статистически каждый квартал подытоживаем деятельность учреждения, - заявила она.

В ходе встреч с коллективом, управление здравоохранения и главврачи больниц пришли к выводу, что условия в хирургических отделениях - 8 больных пациентов в палате, приводят к низкой эффективности их работы.

- Хирургические отделения БСМП в таком виде, в котором они есть сегодня, будут неконкурентноспособными из-за условий пребывания в них, - подчеркнула Шамрай.

По ее мнению, перевод 35 койкомест в Дубки сделает конкурентноспособными и эффективными обе больницы.

- Хочу сказать сразу, что не идет речь о сокращении коек абсолютно. Они будут просто перемещены в пределах одного города туда, где будут лучшие условия для пребывания пациента. Ни один человек, который сейчас находится на рабочем месте и имеет квалификации, не будет сокращен, потому что даже сегодня в БСМП вакантны пять должностей, - подчеркнула начальница горздрава.

Стоит отметить, что несмотря на заявление врачей-хирургов, что они получили документ с приказом переводить койкоместа, Шамрай уверяет, что документа никакого не было.

Александр Демьянов В свою очередь главврач БСМП Александр Демьянов отметил, что насильно переводить сотрудников никто не собирался и в больницу №3 перейдут лишь два врача, которые сами этого захотели. Также он отметил, что журналистам высказывали свое возмущение лишь хирурги одного отделения.

- Единственные два врача, которые идут к Александру Петровичу, это сын нашего городского хирурга и еще один молодой доктор. Все остаются, - рассказал он.

Стоит отметить, что в распоряжении редакции есть открытое письмо врачей хирургов, под которым подписались врачи двух отделений хирургии и медперсонал БСМП.

Также Демьянов отметил, что подобные изменения облегчат БСМП работу, так как многие жители города обращаются в их больницу не для неотложной помощи, а с проблемами, которые им могут помочь решить в обычной больнице.

- Меня приучили быть субординативным. Министерство дает приказ – мы его выполняем, - отметил он.

В свою очередь главврач городской больницы №3 Александр Чеботарев рассказал, что оборудование и условия пребывания в их учреждении ничем не хуже, чем в БСМП.

- У нас есть специалисты и сосудистые хирурги, и урологи, и гинекологи – все, что необходимо больному, поступающему с ургентной паталогией, - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине планируется создание четырех госпитальных округов.