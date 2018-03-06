На Николаевщине полицейским передали ключи от десяти новых автомобилей

Во вторник, 6 марта, при поддержке руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины автопарк полиции Николаевщины пополнился десятью новыми автомобилями.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, руководителям территориальных отделов и отделений полиции получили ключи от двух Renault Duster и восьми Skoda Rapid. Автомобили необходимы для группы реагирования патрульной полиции, чтобы те вовремя приходили на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Полицейские осмотрели и высоко оценили полученные средства, отметив, что они действительно крайне необходимы для улучшения оперативности работы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новых автомобилях сотрудники отправились на места несения службы - в Вознесенский, Николаевский, Витовский, Братский, Березнеговатский, Очаковский, Первомайский, Новобугский, Еланецкий районы и в Южноукраинск.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль патрульных врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских.