Николаевская мэрия проверила «маршрутчиков» - пьяных водителей и серьезных нарушений не нашли

В Николаеве 6 марта провели внеплановую проверку предприятий-перевозчиков – проверяли водителей на конечной маршрутов №20, 29, 31, 62.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Проверку провели начальник управления транспортного комплекса Николаевского горсовета Олег Манушевич вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте и патрульной полиции.

Среди прочего проверили, проходят ли водители «маршруток» предрейсовый медицинский осмотр, есть ли у них документы, необходимые для перевозки пассажиров, а также наличие аптечек и огнетушителей. Не обошлось и без теста на алкоголь, который предлагали пройти водителям. Основанием для внеплановой проверки стал водитель «маршрутки» №20, который пьяным перевозил пассажиров – нарушителя задержали 2 марта. В результате предприятие разорвало договорные отношения с этим водителем.