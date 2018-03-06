Николаевская мэрия проверила «маршрутчиков» - пьяных водителей и серьезных нарушений не нашли

В Николаеве 6 марта провели внеплановую проверку предприятий-перевозчиков – проверяли водителей на конечной маршрутов №20, 29, 31, 62.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.
Проверку провели начальник управления транспортного комплекса Николаевского горсовета Олег Манушевич вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте и патрульной полиции.
Среди прочего проверили, проходят ли водители «маршруток» предрейсовый медицинский осмотр, есть ли у них документы, необходимые для перевозки пассажиров, а также наличие аптечек и огнетушителей. Не обошлось и без теста на алкоголь, который предлагали пройти водителям. Основанием для внеплановой проверки стал водитель «маршрутки» №20, который пьяным перевозил пассажиров – нарушителя задержали 2 марта. В результате предприятие разорвало договорные отношения с этим водителем.
«Рейд серьезных нарушений не обнаружил: в документах у водителей были отметки о прохождении обязательного медосмотра, огнетушители и аптечки в автобусах были. Алкотестер показал хороший для водителей результат – алкоголя в их крови обнаружено не было. Однако пришлось составить 3 акта о нарушении Закона Украины «Об автомобильном транспорте» - не у всех водителей документы соответствовали требованиям законодательства», - сообщили в горсовете.