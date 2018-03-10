На Николаевщине соцслужбы забрали двух детей у пьяных родителей

В Снигиревском районе социальные службы забрали у пьяных родителей двух детей.

Об этом сообщили в Снигиревском отделе полиции.

Эта семья состоит на учете как такая, где сложились сложные жизненные обстоятельства. Во время проверки мать и отец спали в нетрезвом состоянии, а рядом с ними лежал и плакал восьмимесячный ребенок, который был болен.

«В доме было очень холодно и антисанитарные условия. В кухне сидела неизвестная женщина, которая также была в пьяном состоянии и не могла назвать свои анкетные данные. Как оказалось мать семьи связала носки данной женщине и они решили данное событие отметить. Двое других детей из этой семьи лежали в постели и ели сухой хлеб», - сообщили в полиции.

В отношении родителей составили административные материалы. Мать и младшего ребенка поместили в больницу, двух старших детей направили в «Центр социально-психологической реабилитации детей» для коррекционной работы с психологом и восстановления морального и физического состояния.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области мать на два дня оставила в холодном доме трех своих маленьких детей.