В штате Флорида после стрельбы в школе, в которой погибло 17 человек, ужесточили правила продажи оружия

Рик Скотт Губернатор штата Флорида Рик Скотт поставил подпись под законом, который ужесточил правила оборота оружия в штате.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школеМарджори Стонман Дуглас, в которой учатся около 2000 человек. Злоумышленник воспользовался винтовкой, и пытался скрыться с места преступления, смешавшись с толпой, но был выявлен и задержан полицией. В результате стрельбы погибло 17 человек, еще 15 получили ранения.

После данного происшествия дети, выжившие во время стрельбы в школе в штате Флорида, вышли на митинг с требованием усилить контроль за продажей и использованием оружия.

В частности, подписанный закон предусматривает повышение минимального возраста продажи оружия с 18-ти лет до 21 года, увеличение срока проверки желающего приобрести огнестрельное оружие, а также разрешение скрытого ношения оружия некоторым сотрудникам школ.

Ранее сенаторы уже проголосовали за повышение возрастного ценза с 18 лет до 21 года при покупке оружия штурмового образца. Кроме того, политики выступили за запрет торговли устройствами, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.

Напомним, что в аэропорту Флориды открыли стрельбу: пять человек погибли еще девятеро ранены, преступник задержан.